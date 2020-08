Tirolerin im Basketball-Nationalteam: „Wir werden wieder gehört“

Gut sechs Jahre später stehen 17 Damen in der Schwechate­r Basketballhalle. Sie vertreten die Farben Rot-Weiß-Rot, testen Formationen, suchen Grob- und Feinabstimmung. Was sie eint, ist das Ziel: die Europameisterschaft 2023, dieses Mal aber in der höchsten Kategorie.

Mit dabei ist Julia Köppl, 29, Center, in Innsbruck geboren und aufgewachsen und seit 2009 eine Weltenbummlerin in Sachen Basketball. Die 1,84 Meter große Spielerin trat in Deutschland und den USA an, seit 2017 spielt sie in Großbritannien. Nun ist Köppl beim Lehrgang des Verbands (ÖBV) als erfahrene Co-Kapitänin an Bord. Und das mit voller Überzeugung. „Ich hab­e dem Nationalteam meine Karriere zu verdanken und bin froh, dass es jetzt wieder losgeht“, sagt Köppl, die auch die neue Situation unter Neo-Coach Hubert Schmidt herausstreicht: „Es hat sich viel geändert im Verband. Unsere Stimme zählt jetzt mehr, wir werden wieder gehört.“