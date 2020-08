Innsbruck –Der mysteriöse Überfall in der Nacht zum Samstag am Rosnerweg auf der Hungerburg erinnerte fast an ein Kinderspiel. Doch die zehn Jugendlichen, die plötzlich aus dem Wald sprangen, meinten es ernst. Mit einer Schneestange und Glasflaschen gingen die Angreifer auf eine weitere Gruppe Jugendlicher los und forderten Geld. Zwei 17-Jährige wurden beim Überfall verletzt – die TT berichtete. Mit einer Ausnahme konnten die Täter zunächst unerkannt entkommen.