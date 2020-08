Ärger über Ausnahme von Bausperre in Mayrhofen

Mayrhofen –Als kürzlich in Mayrhofen vor dem Sozialzentrum die Bagger auffuhren, kannten sich einige Mayr­hofner gar nicht mehr aus. Denn eigentlich gilt von Mitte Juni bis September eine Aushub- und Baggersperre. „Es ist nicht nachvollziehbar, warum das jetzt Knall auf Fall gemacht werden muss“, ärgert sich ein Anrainer. Auch andere beschweren sich über die Arbeiten mitten in der Saison. Man verstehe nicht, warum das Verbot für die Gemeinde selbst nicht gelte.

Gebaggert wird für eine mobile Wohneinheit. Denn das Wohn- und Pflegeheim in Zell am Ziller muss saniert werden und die Bewohner brauchen während der Bauzeit eine Unterkunft. Die entsteht in Mayrhofen vor dem Sozialzentrum, da beide Häuser der Kaiser-Franz-Josef-Stiftung gehören. „Vom Zeitplan her ginge es nicht anders. Alles ist relativ knapp kalkuliert. Im November werden die Bewohner von Zell nach Mayr­hofen übersiedelt. Danach folgt direkt der Abriss“, sagt Robert Pramstrahler.