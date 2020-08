Deutschland redet über Alko-Verbot in Bars und Kneipen

Berlin – Nach der Debatte um Partys in Parks bringt die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) nun ein Alkoholverbot für Kneipen und Bars ins Spiel, zumindest wenn die ständigen Verstöße gegen die Corona-­Verordnungen nicht enden. Partyatmosphäre sei ein Infektions­risiko. Unterstützung bekommt sie vom Neuköllner Bezirksbürgermeister, der sich gut auskennt in seinem Kiez und über manche Entwicklungen „entsetzt“ ist. Aber eine seltene Koalition aus Linken, Grünen, FDP und Wirtschaft reagiert empört.

In Hamburg ist der Verkauf von Alkohol zum Mitnehmen in Szenevierteln am Wochenende seit Juli verboten, um Massen-Partys auf der Straße zu verhindern. Im partyverwöhnten Berlin halten viele Einschränkungen beim Alkohol für undenkbar. So twitterte Kultursenator Klaus Lederer (Linke): „Diese #Alkoholverbot-Nummer ist eine Räuberpistole. Trägt nichts bei zur Pandemieeindämmung.“ Derartige Vorschläge solle man „wenigstens drei Tage“ bedenken und diskutieren.