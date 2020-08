Verlust bereitet keine Sorge, Stundungsansuchen steigen

LHStv. Josef Geisler (VP) und LKF-Geschäftsführer Thomas Danzl zogen gestern Bilanz. Im abgelaufenen Jahr vergab der LKF demzufolge 100 Agrarinvestitionskredite in der Höhe von 11,1 Millionen Euro. Das ist etwas weniger als noch 2018 (12,7 Mio. Euro; 113 Kredite). Die dadurch ausgelöste Gesamtinvestitionssumme betrug 25,4 Millionen Euro. Aktuell sind laut Danzl rund 2700 Kredite (mit bis zu 140 Millionen Euro) aushaftend. Die Ertragssituation des LKF an sich hat sich jedoch verschlechtert, wie Danzl anfügt. Aufgrund der unterdurchschnittlichen Zinslage sei der Fonds 2019 mit 81.000 Euro leicht ins Minus gerutscht. 2018 wurde noch ein Gewinn von 95.000 Euro erwirtschaftet. Diese Entwicklung bereitet Danzl aber mit Verweis auf eine Eigenkapitalquote in der Bilanzsumme von über 40 Prozent „keine Sorge".

Was die Verteilung der 2019er-Kredite betrifft, hält ein Trend an, wie Danzl bestätigt: „Über 60 Prozent gehen ins Unterland und nach Innsbruck-Land." Drei Viertel der genehmigten Kreditsumme gehe also in landwirtschaftliche „Gunstlagen". Dort werde in den Ausbau investiert. In den Oberländer Bezirken erfolge dagegen eher eine Art „Erhaltungsinvestition", so Danzl.