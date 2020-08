SPÖ-Chefin Rendi-Wagner zu Maskenpause: „Das ist das Mindeste“

Für Rendi-Wagner ist die Masken-Auszeit – alle zwei Stunden für 15 Minuten – „das Mindeste, was wir den Menschen, die auch in der Corona-Krise täglich für uns alle in den Supermärkten, im Tourismus oder in Postfilialen vollen Einsatz zeigen, zugestehen müssen“. Ihre Partei werde Entsprechendes im Nationalrat beantragen.