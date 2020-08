Wifo ortet Erholung, Jobmarkt „insgesamt weiter prekär"

Innsbruck – Nach Ansicht des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) zeichnet sich in der Corona-Krise eine Erholung der Wirtschaft ab – die Konjunktur-Risiken seien aufgrund steigender Covid-19-Infektionszahlen aber hoch, glaubt das Institut.

Verbessert hätten sich vor allem die Erwartungsindikatoren. Die aktuelle Lage dagegen würden die Unternehmen weiterhin ungünstig einschätzen, so Wifo-Experte Christia­n Glocker. Die Umfragedaten deuten seinen Angaben zufolge auf eine Verbesserung in der verarbeitenden Industrie und im Dienstleistungssektor seit Mai hin. „Die Angebotsbeschränkungen und der Nachfrageeinbruch durch den Lockdown hatten eine massive Verringerung der gesamtwirtschaftlichen Aktivität in vielen Ländern zur Folge.