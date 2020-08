Wohlfahrt neuer Admira-Sportdirektor

Wohlfahrt erhält bei den Niederösterreichern einen Dreijahresvertrag bis 2023. „Mein Ziel ist es, die Admira - mit Hilfe aller Beteiligten - so professionell aufzustellen, dass der jährliche Kampf gegen den Abstieg kein Thema mehr sein soll“, betonte Wohlfahrt in einer Club-Aussendung. Die Südstädter erklärten zudem, sich „strategisch und strukturell“ neu aufzustellen.

Mit der Verpflichtung Wohlfahrts, aber auch des fast 38-jährigen Ex-Teamstürmers Stefan Maierhofer löste die Führungsriege um Felix Magath, der Fußball-Chef von Geldgeber Flyeralarm, zuletzt bei vielen Fans Verwunderung aus. Auch Wohlfahrt wird es vorbehalten sein, so manche Admira-Seele zu besänftigen. Er erinnerte gleich zu Beginn an die gute alte Zeit des neunfachen österreichischen Meisters, als etwa das legendäre Sturm-Trio Rodax-Knaller-Schaub zu Werke war. „Diese Zeit nehme ich mit allen Verbündeten als Vision. Dadurch kann auch das Image der „grauen Maus endgültig zur Geschichte werden“, sagte Wohlfahrt.

Seine Zeit als Sportdirektor der Austria von Jänner 2015 bis Juni 2018 sieht der 59-fache Teamspieler durchaus als Richtwert. „So erfolgreich wie mit der Austria zu arbeiten, sind auch meine ganz persönlichen Ziele mit der Admira.“ Er zählte die Erfolge, wie die zweimalige Qualifikation an der Europa-League-Gruppenphase, den 2. Platz (2017) oder das Erreichen des ÖFB-Cupfinales (2015) auf. Wohlfahrts Arbeit, die mit einer Austria auf Platz sieben endete, wird in Favoriten retrospektiv nicht überall hoch geschätzt. „Vielleicht ist nicht mehr jedem in Erinnerung, dass wir in diesen dreieinhalb Jahren einen Transferüberschuss in Millionen-Höhe erwirtschaftet haben.“