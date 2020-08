US-Demokraten geben Details zu Nominierungsparteitag bekannt

Die Demokratische Partei hat Details zu ihrem virtuellen Parteitag kommende Woche bekannt gegeben, bei dem Joe Biden zum Präsidentschaftskandidaten gekürt werden soll. Zum Auftakt am Montag sind etwa Reden von der früheren First Lady Michelle Obama, Ex-Präsidentschaftsbewerber und Senator Bernie Sanders sowie den Gouverneuren New Yorks, Andrew Cuomo, und Michigans, Gretchen Whitmer, geplant.