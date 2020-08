US-Außenminister Pompeo in Europa-Reise gestartet

US-Außenminister Mike Pompeo hat am Dienstag in Tschechien eine fünftägige Europa-Reise begonnen, die ihn auch nach Slowenien, Österreich und Polen führen wird. Zum Auftakt traf er im westböhmischen Pilsen (Plzen) mit seinem Kollegen Tomas Petricek zusammen. Dort erinnerte der Republikaner an die Befreiung der Stadt von der nationalsozialistischen Besatzung durch die US-Armee vor 75 Jahren.

„Ich kann mir vorstellen, was für eine Freude es war, als die US-Panzer und Jeeps durch die Straßen von Pilsen gerollt sind“, sagte Pompeo. Pompeo warnte zudem vor autoritären Regierungen wie jenen in Russland, China und dem Iran. Diese seien weiter lebendig, erklärte er am Denkmal „Danke, Amerika!“, das zu Ehren der US-Soldaten, die sich an der Befreiung eines Teiles der damaligen Tschechoslowakei 1945 beteiligt hatten, gebaut worden war. Pompeo bedankte sich in einer kurzen Ansprache für die Partnerschaft Tschechiens sowie für alles, was Tschechien für die Freiheit in der Welt tue. Mit Petricek legte er am Denkmal Kränze nieder.