Biden zieht mit Kamala Harris in Wahlkampf gegen Trump

Der designierte demokratische US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden zieht mit Kamala Harris als Vize an seiner Seite in den Wahlkampf gegen Amtsinhaber Donald Trump. Dies teilte sein Team am Dienstag mit. Biden hatte zuletzt angekündigt, mit einer Frau als „running mate“ bei der Präsidentenwahl am 3. November antreten zu wollen.