Hongkonger Medienunternehmer ruft zum „Weiterkämpfen“ auf

Der Hongkonger Medienunternehmer Jimmy Lai hat nach seiner Freilassung die Belegschaft seiner Peking-kritischen Zeitung „Apple Daily“ zum „Weiterkämpfen“ aufgerufen. Unter Applaus wurde Lai am Mittwoch in der Redaktion der Zeitung empfangen, wie Aufnahmen von Journalisten auf Facebook zeigten. Lai war am Montag unter dem Vorwurf geheimer Absprachen mit „ausländischen Mächten“ festgenommen worden.