Corona-Leugner und Antisemiten auf Liste von Strache für Wien-Wahl

Wien – Die Debatte um seinen tatsächlichen Wohnsitz bereitet Heinz Christian Strache derzeit Ungemach. Ob der ehemalige FPÖ-Chef seinen Lebensmittelpunkt in Wien oder doch in Niederösterreich hat, prüft die Wahlbehörde. Unbeeindruckt davon hat Strache kürzlich die Kandidatenliste seiner neuen Partei „Team HC Strache“ für die Wien-Wahl vorgestellt. Er habe „bewusst keine Quereinsteiger oder Prominente“ engagiert, sagt Strache.

Einige der Kandidaten sind gerade dabei, prominenter zu werden – zumindest in den sozialen Netzwerken. So hat die Plattform „FPÖ Fails“, die immer wieder die berühmten „Einzelfälle“ in der FPÖ dokumentiert, auf Twitter ein Video gepostet. Darin ist „Team HC Strache“-Kandidatin Christina Kohl zu sehen. Auf einer Demo skandiert die 24-jährige Flugbegleiterin antisemitische Parolen wie: „Soros muss weg. Rothschild muss weg. Rockefeller muss weg.“