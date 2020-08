Hoteldorf ade: Biberwier will Rückabwicklung

Am Projektbeginn hatte die Agrar der Hotelerrichtungsgesellschaft LMM (ein Gesellschafter ist Gernot Langes-Swarowski) das 80.000 m² große Areal am Weißensee ins grundbücherliche Eigentum übertragen. Vorerst kostenlos, denn der Kaufpreis sollte erst ab Baubeginn fließen.

Es folgten allerdings mehrere Einsprüche, Umplanungen, zwischenzeitliche Rodungen, Wiederaufforstungen und Neuorientierungen. Was aber ausblieb, war ein Projekt, das auch zur Ausführung kam. Und so schrumpften Vertrauen und Glaube in der Gemeinde Biberwier an ein Projekt, in das einst viele Hoffnungen gesetzt wurden.