Eine Verschnaufpause für besonders belastete Frauen

Pfons – Die Mehrfachbelastung von Frauen ist bekannt. Die Corona-Krise hat für viele die Situation nochmals verschärft. In der Zeit des Lockdowns waren gerade Alleinerzieherinnen extrem gefordert und unter Druck. Viel­e sind an ihre Grenzen und darüber hinaus gegangen. Genau diese Frauen möchte die Sparkassen Privatstiftung erreichen und ihnen etwas Last von den Schultern nehmen.