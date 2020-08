Lucerne Festival trotzt Corona

Kein fünfwöchiges Schaulaufen von Spitzenorchestern aus aller Welt und keine Cüplis in der Pause: Lucerne Festival ist in diesem Sommer kürzer, weniger mondän und etwas regionaler als sonst. Dennoch verspricht das Programm Stars, Hochkarätiges und Überraschendes. Durchgeführt wird nun vom 14. bis 23. August das Festival „Life is Live“ - ein Lebenszeichen nach Wochen des Stillstands.