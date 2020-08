Per AUA-Gutschein in der Warteschleife gelandet

„Rufen Sie den Austrian Kundenservice an, wenn Sie Ihre neue Reise planen können.“ So funktioniere die Einlösung des Bons, lautet die Information auf dem Schreiben. Nur: „Wenn man beim Kundenservice anruft, kommt man nicht durch.“ Trotz mehrmaliger Versuche blieb der AUA-Kunde in der Warteschleife hängen und hörte die Ansage „Please hold the line, we will be with you shortly“ unzählige Male.