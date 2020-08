Soros warnt vor akutester Krise seit Zweitem Weltkrieg

Der aus Ungarn stammende amerikanische Finanzinvestor George Soros warnt vor der akutesten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg infolge der Coronavirus-Pandemie. „Wir erleben eine revolutionäre Situation mit unvorhersehbaren Entwicklungen. Die Menschen sind desorientiert und verunsichert“, so Soros im Interview mit der Tageszeitung „La Repubblica“ anlässlich seines 90. Geburtstags am Mittwoch.

„Europa ist fragiler als die USA, da es sich um eine unvollständige Union handelt, mit vielen internen und externen Feinden“, sagte Soros. Zu den internen Feinden zählte Soros antieuropäische Politiker, wie Viktor Orban in Ungarn, Jaroslaw Kaczynski in Polen, den Lega-Vorsitzenden Matteo Salvini und die Chefin der postfaschistischen Partei „Fratelli d ́Italia“ Giorgia Meloni in Italien.