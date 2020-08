Steeg – Um 4.30 Uhr klingelt der Wecker. Es ist dunkel auf der Bockbacher Alm im Lechtal – im Dreiländereck Tirol/Vorarlberg/Allgäu. Der freiwillige Alm-Helfer Thomas Moritz reibt sich den Schlaf aus den Augen. Zwei Wochen lang erlebt er im Urlaub einen beruflichen Kontrast, der kaum heftiger sein könnte. Im Hauptjob ist der 63-Jährige Lehrbeauftragter und Systemadministrator für das elektronische Verwaltungssystem an der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule Edith Stein in Innsbruck. Kürzlich war er in der Zunft der „Tiroler Almerer“ im Einsatz.