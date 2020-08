Rückenprobleme bremsen Skispringer Kraft - Kein Sommer-Start

Stefan Kraft laboriert seit einiger Zeit an Rückenproblemen im Lendenwirbelbereich und muss daher das Training dosieren. In Absprache mit dem neuen Cheftrainer Andreas Widhölzl verzichtet der Weltcupsieger auf die Teilnahme an der einzigen Sommer-GP-Station in Wisla. „Wir haben das schon länger beschlossen“, sagte Widhölzl am Mittwoch der APA. Zuerst hatte der „Kurier“ darüber berichtet.