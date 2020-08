20-Jähriger bei Motorradunfall in Tirol tödlich verunglückt

Ein 20-Jähriger ist Dienstagabend bei einem Motorradunfall auf der Tiroler Straße (B 171) in Strengen in Tirol (Bezirk Landeck) tödlich verunglückt. Der junge Mann kam in einer Linkskurve aus unbekannter Ursache zu Sturz, schlitterte mit dem Motorrad rund 80 Meter auf der Fahrbahn weiter, touchierte die Leitschiene und kam am Fahrbahnbankett zu liegen.