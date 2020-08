Zweiter Corona-Fall bei Austria Wien

Fußball-Bundesligist Austria Wien hat bekanntgegeben, dass sich eine weitere Person im Club mit dem Coronavirus angesteckt hat. Der Test sei am Dienstag durchgeführt worden, am Mittwoch gab es das Ergebnis. In der Vorwoche hatte der Verein den ersten positiven Fall publik gemacht. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen kann „definitiv“ ausgeschlossen werden.