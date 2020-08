Grippe oder Corona? Der Herbst wird eine Herausforderung

Wenn der „worst case“ eintritt, beginnt zudem die Influenzasaison außergewöhnlich früh. 2019 gab es bereits im November in Tirol die ersten Grippekranken. Treffen dann saisonale Infekte auf Covid-19, werden eine gute Diagnostik und rasches Handeln umso wichtiger. Politik, Ärzte und Kliniken sind daher bereits damit beschäftigt, sich für alle Fälle zu rüsten. „Es wird eine große Herausforderung“, ist sich Artur Wechselberger, Präsident der Tiroler Ärztekammer, sicher. Besonders gefordert werden die rund 330 niedergelassenen Allgemeinmediziner mit Kassenvertrag sein. „Im Schnitt kommen da in der Grippesaison bis zu 30 Patienten in die Ordination und heuer heißt es, am besten noch im Vorfeld zu klären, ob darunter ein Corona-Verdachtsfall ist“, sagt Wechselberger.

Was in Tirol noch fehlt und unabdingbar für Wechselberger ist: „Wir brauchen Tests, deren Ergebnisse in Stunden und nicht in einem Tag landesweit zur Verfügung stehen, also auch für einen Patienten, der im hinteren Zillertal wohnt.“ Es wird wesentlich sein, „dass schnellstmöglich Klarheit besteht, was ein saisonaler Infekt und was eine Covid-Erkrankung ist, denn im zweiten Fall geht es auch um ein rasches Auffinden der Kontaktpersonen“. Nicht mehr vorkommen dürfte zudem, dass es in Arztpraxen an Schutzausrüstung fehlt. Hier zählt der Ärztekammerpräsident auf die Versorgung durch das Land Tirol.