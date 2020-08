Sorge um Nachwuchs bei den Tiroler Musikkapellen

Innsbruck – Traditionelle Frühjahrskonzerte abgesagt, proben – wenn überhaupt – unter schwierigen Bedingungen, wenig Aussichten auf Auftritte im Sommer: Die Stimmung bei Tirols Musikkapellen war schon besser. Denn die Corona-Pandemie wirkt sich drastisch auf ihren Terminkalender aus, wichtige Einnahmequellen gehen flöten. Am meisten Sorgen bereitet allerdings, dass es heuer kaum möglich ist, um Nachwuchs zu buhlen.

„Die Kapellen betreiben für gewöhnlich Werbung in den Schulen, arbeiten ständig daran, junge Menschen zum Lernen eines Instruments zu bewegen“, sagt der Landesobmann des Tiroler Blasmusikverbandes Elmar Juen. Derzeit sei daran nicht zu denken. „Das könnte sich in Zukunft rächen“, glaubt er. Vor allem dann, wenn sich die Krise und die damit verbundenen Einschränkungen noch über weitere Jahre ziehen, dann falle eine ganze Generation an jungen Musikanten aus.