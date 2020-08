Das Coronavirus leert die Kassen der Tiroler Vereine

„Wir hatten einen VIP-Bereich. Dort liefen die Geschäfte, das Netzwerken. Da konnte man Sponsoren gewinnen.“ Diese Plattformen seien allesamt weggefallen. Die After-Fight-Party würden viele vermissen, nicht nur die Sportler, glaubt Draxl. Licht am Ende des Tunnels sieht er noch keines. Kontaktsportarten hätten es in Corona-Zeiten besonders hart.

Ein Bild aus vergangenen Zeiten - so ging es in Bierzelten noch vor einem Jahr zu.

Die Kemater waren vermutlich schon mal bessere Gastgeber, aber bei den vielen Spielregeln ist das schwierig. Allen Regeln zum Trotz wagen sich die Fußballer an ein Open-Air-Fest. Vier Leute an einem Tisch, dazu Die Edlseer aus der Steiermark. Das Fest am 22. August wird wegen der Restriktionen kein Kassenschlager. „Man will, dass sich was rührt, deshalb tun wir was“, meint Bucher.