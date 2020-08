Schwerverkehr gestiegen: Ehrwald spürt den Kramertunnel bereits

Neuberger betont auch, dass die Fahrten streng reglementiert, mit Begleitschreiben ausgerüstet und die Lkw verwogen seien. Auch die Grenzwerte würden eingehalten. „In Österreich haben wir aber teils – wie bei Radon – niedrigere Grenzwerte“, relativiert Steger, im Beruf Ziviltechniker. „Die Aushubdeponie ist genehmigt – daran ist ja nicht zu rütteln“, so Steger. „Aber was ist, wenn sie binnen zwei Jahren aufgefüllt wird (670.000 m³ Volumen, Anm.). Dann haben wir keinen Platz mehr, wenn jemand im Ort ein Haus bauen will.“

Der Schwerverkehr ist nur eines von drei Themen, die Steger in der Gemeindeversammlung besprochen haben will. Daneben geht es um die Zukunft des Ehrwalder Hallenbades und ein neues Explorer-Hotelprojekt. Alles in allem fehle es an genauen Informationen. (pascal)