Heer braucht neue Hubschrauber: Warten auf Klaudia Tanner

Wien – Die Zeit drängt. Ursprünglich wollte das Bundesheer die 18 verbliebenen Alouette-III-Hubschrauber bereits Ende dieses Jahres außer Dienst stellen. Nach einer „letztmaligen“ Verlängerung – so der Generalstab in einem internen Bericht für Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) – soll nun 2023 endgültig Schluss sein. Bis zu 15 Maschinen könnten dann noch fliegen. Die anderen müssten als Ersatzteillager „kannibalisiert“ werden.

In Kürze, noch im Sommer soll es so weit sein, wird im Umfeld der Ministerin beteuert. Gerüchte, dass die 300 Millionen Euro schwere Beschaffung aus Budgetgründen verschoben werden könnte, werden dementiert.

Die Italiener haben aber Konkurrenz. In technischer Hinsicht kommt ein Hubschrauber von Airbus in Frage, der H145M. Aus Deutschland gab es sogar ein Angebot für die Prüfung einer gemeinsamen Beschaffung – allerdings noch an Starlinger und jedenfalls bevor Tanner den Kontakt zum Eurofighter-Mutterkonzern auf Eis legte. Bei einer Präsentation jüngst in Wiener Neustadt waren mehrere potenzielle Kunden anwesend, nicht aber das Bundesheer. Die Begründung für das Fernbleiben: Während eines Beschaffungsvorgangs sei dies unüblich. Man verfüge ohnehin über die nötigen Informationen. Offenbar wäre zudem eine rechtzeitige Lieferung nicht möglich.