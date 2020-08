Dreier-Vorschlag für Umit-Rektorposten fixiert

Wie berichtet, hat sich Schindler nicht mehr für eine weitere Funktionsperiode beworben. Sie verlässt die private Landesuniversität in Hall. Eine Findungskommission hatte bereits am Mittwoch sechs Bewerbungen (aus in Summe 20) zu einem Hearing geladen. Darunter waren drei interne und drei externe Kandidaten. Die Kommission legte der Vollversammlung schließlich einen Dreiervorschlag mit zwei externen und einem internen Kandidaten vor. Die nunmehr aus diesem Kreis gewählte Wunschperson wurde einstimmig gekürt. Dennoch wird der Name noch nicht veröffentlicht. Aus dem Landhaus wird nämlich auf die nun anstehenden Vertragsverhandlungen verwiesen. Sollten diese wider Erwarten doch noch scheitern, wären die zwei übrigen Kandidaten aus dem Dreiervorschlag wieder im Rennen. Erwartet wird, dass bereits in den kommenden Tagen weißer Rauch über der Umit aufsteigen dürfte.