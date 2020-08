Vorgezogene TSD-Sonderprüfung: Opposition ortet „Farce“

Innsbruck – Im Landtag war man sich großteils handelseins: Der Untersuchungsausschuss der landeseigenen Flüchtlingsgesellschaft TSD wird verkürzt. Im Gegenzug soll der Landesrechnungshof (LRH) mit einer zweiten Sonderprüfung beauftragt werden, die TT berichtete. Doch nun kam die Regierung – mitten in der Sommerpause – dem Landtag zuvor. Auf Antrag von Soziallandesrätin Gabriele Fischer (Grüne) wurde die Prüfung am Montag aufgetragen. Alles, was hierfür laut Gesetz noch fehlt, ist die Zustimmung des Finanzkontrollausschusses.