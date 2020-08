Sieben Jahre Haft für Unterländer nach Millionenbetrügereien

Innsbruck – 4,7 Millionen Euro. So hoch ist der Betrugsschaden, für den sich gestern am Landesgericht ein 50-jähriger Unterländer verantworten musste. Mit im Gerichtssaal im Prozess rund um schweren gewerbsmäßigen Betrug und Veruntreuung auch zahlreiche seiner Opfer. Teils langjährige Bekannte, denn der „Anlageberater“, Spekulant und Goldhändler hatte nicht davor zurückgeschreckt, auch Freunde und Bekannte in seine Machenschaften zu ziehen. Die wussten wohl alle nicht, dass der Bekannte bereits in Liechtenstein und in der Schweiz zu empfindlichen Haftstrafen verurteilt worden war – und zwar unter anderem wegen schweren Betruges, Geldwäscherei und Urkundenfälschung. Nach der Enthaftung war der 50-Jährige wieder ins Unterland zurückgekehrt. Dort residierte er in Going in einem ausschweifenden Appartement – freilich ohne Wohnsitzanmeldung, um seinen Gläubigern zu entkommen. Bald schon pflegte der Mann auch sonst den Lebensstil früherer Jahre. Das musste finanziert werden. In Tirol funktionierte das großteils ab 2018 durch Veranlagungsgeschäfte und Goldverkäufe.