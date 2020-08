Aurach b. K. – Reich und Schön grüßen sich hier, wenn sie da sind zumindest. Die Kochau in Aurach gilt als die Luxus-Siedlung schlechthin in Kitzbühel und Umgebung. Promis und Multimillionäre besitzen hier Häuser. Nun wirbelt ein Bauvorhaben in dem Auracher Ortsteil Staub auf. Geplant sind vier neue Häuser auf einem Grundstück. Schon jetzt wird eifrig gearbeitet und Bagger und Lkw sind im Einsatz. Doch wohin mit dem Aushub, und genau hier hat nun die Landesumweltanwaltschaft eine Beschwerde eingelegt.