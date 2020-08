Roglic übernahm mit Sieg am Col de Porte Dauphine-Führung

Der Slowene Primoz Roglic hat am Donnerstag beim Criterium du Dauphine mit einem Solo-Sieg auf dem zweiten Abschnitt die Gesamtführung übernommen. Der Mitfavorit löste mit dem Erfolg am Col de Porte seinen Jumbo-Teamkollegen Wout van Aert, der am Vortag den Auftakt der enorm stark besetzten Radrundfahrt in Frankreich gewonnen hatte, als Spitzenreiter ab.