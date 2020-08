Israel und Emirate nehmen diplomatische Beziehungen auf

Trump zufolge wird die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen in den kommenden Wochen im Weißen Haus in Washington schriftlich fixiert. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu schrieb am Donnerstag auf Twitter von einem „historischen Tag“. Der Kronprinz von Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, bestätigte die Verständigung. Nach Ansicht des Golfstaats soll das Abkommen einer Zwei-Staaten-Lösung im Nahost-Konflikt dienen.

Der Mitteilung der drei Staaten zufolge wird Israel sich nach dem Aussetzen seiner Annexionspläne nun darauf konzentrieren, seine Beziehungen zur muslimischen Welt auszubauen. Delegationen aus Israel und den Emiraten werden sich demnach bereits in den kommenden Wochen treffen, um bilaterale Abkommen etwa in den Bereichen Tourismus, Sicherheit, Technologie, Energie und Gesundheit zu unterzeichnen.

Österreich begrüßte die Einigung. Das Außenministerium sprach auf Twitter von einem „historischen Schritt hin zu einem friedlicheren und florierenderen Nahen Osten“. Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi begrüßte die Annäherung ebenfalls via Twitter. Er schätze die Bemühungen der Beteiligten, die für Frieden sorgen und „Wohlstand und Stabilität“ in die Region bringen wollten. Auch die Golfmonarchie Bahrain gratulierte den Emiraten zur Einigung über einen Stopp der Annektierung palästinensischer Gebiete.

In israelischen Siedlerkreisen stieß die Aussetzung der Annexionspläne dagegen auf Kritik. Die Souveränitätsbewegung teilte mit: „Der Regierungschef driftet nach links ab, vielleicht wegen seiner juristischen Probleme.“ Netanyahu habe die israelische „Souveränität in Judäa und Samaria“ (Westjordanland) in ein Druckmittel bei Verhandlungen verwandelt. Er könne nun nicht mehr als Anführer der Rechten in Israel angesehen werden und müsse ausgewechselt werden.