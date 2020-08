Schwierige „Herbergssuche“ für private Kinderbetreuungseinrichtungen

Der Verein der Waldorfpädagogik Tirol kann davon ein Lied singen: Mit Ende des Schuljahres musste, nach dem endgültigen Auslaufen des Mietvertrages, der idyllische Kindergartenstandort in der Höttinger Schneeburggasse samt großem Garten nach fast 30 Jahren geräumt werden. Für die 20 Kindergarten- und zwölf Krippenplätze, die dort wegfallen, konnte eine temporäre (Zwischen-)Lösung gefunden werden, wie Eva Zipperle-Mirwald vom Öffentlichkeitsarbeits-Team des Vereins der Waldorfpädagogik erklärt: Die Kindergartenkinder werden auf die zwei bestehenden Standorte in der Universitäts- und Jahnstraße aufgeteilt. „Das geht sich gerade aus, wir können dort aber derzeit keine weiteren Kinder aufnehmen“.

Was die Kinderkrippe angeht, wird der Waldorf-Hort in der Jahnstraße so adaptiert, dass eine Doppelverwendung möglich wird – am Vormittag als Krippe, am Nachmittag als Hort. Da nicht alle Kinder täglich kommen, können insgesamt rund 17 bis 18 betreut werden – einige Krippenplätze sind aktuell noch frei.