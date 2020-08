Tiroler SPÖ will Fonds für Rücklagen initiiert wissen

Laut aktuellem Finanzbericht 2019 verfügen die Tiroler Kommunen in Summe über Rücklagen in der Höhe von rund 153 Millionen Euro. Damit werden einerseits Ausgaben in der (zweckgebundenen) Daseinsvorsorge (vom Kanalbau bis zum Kindergarten) als auch für Infrastrukturprojekte oder die Sicherstellung der Liquidität gewährleistet. Wie es in dem Bericht heißt, erfolgt „die bankmäßige Verwahrung der Rücklagenmittel der Tiroler Gemeinden fast ausschließlich in Form von Sparbüchern und Sparkonten bei heimischen Kreditinstituten“.