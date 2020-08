ÖGB-Frauenvorsitzende Karin Brennsteiner: „Gleicher Lohn für vergleichbare Arbeit“

Innsbruck – „Wenn man Richtung Neuseeland schaut, könnte Frau neidisch werden“, sagt Tirols ÖGB-Frauenvorsitzende Karin Brennsteiner. Dort soll mittels Gesetzesänderung vergleichbare Arbeit auch gleich bezahlt werden. Ähnliches fordert Brennsteiner für Österreich. „Dass in frauendominierten Branchen deutlich weniger bezahlt wird als in typisch männlichen Bereichen, muss ein Ende haben“, so Brennsteiner. Einer Studie des Weltwirtschaftsforums zufolge belege Österreich in der Kategorie „Gleicher Lohn für vergleichbare Arbeit“ weltweit nur Platz 108. „Da ist deutlich Luft nach oben.“