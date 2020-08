LH Platter: „Müssen die Lockerungen noch nicht zurücknehmen“

Innsbruck – Ab 50 Covid-Infektionen pro Tag fange er an, sich Sorgen zu machen. Das sagte Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP), als er Ende Juni gefragt wurde, was er davon halte, dass viele Schutzmaßnahmen, wie die Maskenpflicht in der Gastronomie, abgeschafft wurden. Seit gestern ist in Tirol diese Zahl erreicht, 50 Menschen wurden zwischen Donnerstag- und Freitagabend positiv auf das Virus getestet. Strengere Hygiene-Regeln lehnt Platter dennoch ab.