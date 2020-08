ARGE Daten kritisiert Wildwuchs bei Corona-Formularen

Als Ursache der vielen unterschiedlichen Formulare erkennt die ARGE Daten die „dubiosen Verordnungen“ der Regierung, die keinen rechtlichen Mindeststandards entsprechen würden. Betriebe, Unternehmen und Organisationen würden daher selbst aktiv werden und Corona-Formulare in Umlauf bringen. ARGE-Obmann Hans G. Zenger sagte: „Uns erreichen immer mehr Anfragen verunsicherter Bürger, wie sie sich angesichts derartiger - auf gut Wienerisch - Käsezettel verhalten sollen.“ Immer mehr Bürger würden sich durch derartige Formulare in ihren Grundrechten verletzt fühlen, fürchten die unkontrollierte Preisgabe sensibler Daten und fühlen sich genötigt oder erpresst.

Der letzte Kritikpunkt betrifft den Vermerk am Formular: „Alle DSGVO Bestimmungen werden eingehalten.“ Das sei ein „offensichtlicher Hohn dem Betroffenen gegenüber“. Das Formular enthalte zahllose DSGVO-Verstöße, unter anderem fehle die verbindliche Angabe, wer der Verantwortliche ist, welche Auskunfts- und Informationsrechte bestehen, was mit den Daten tatsächlich geschieht, wie lange sie aufbewahrt werden, an wen sie weiter geleitet werden, wer Ansprechstelle für Beschwerden ist usw. Das Formular selbst sei DSGVO-widrig und die Datenschutzbehörde müsse in derartigen Fällen eine Strafe im Sinne der DSGVO aussprechen. Die Behörde kann bei Missachtung der Informations- und Aufklärungspflichten eine Strafe bis zu 10 Millionen Euro oder zwei Prozent des Jahresumsatzes verhängen, hieß es am Freitag.