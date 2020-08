Iran und Türkei verurteilen Annäherung der VAE und Israel

In einer Mitteilung des türkischen Außenamts hieß es, die Emirate hätten die Interessen der Palästinenser verraten. Die VAE-Regierung verteidigte die Einigung dagegen als eine Chance für einen Frieden in Nahost.

Die Türkei kündigte an, ihre diplomatischen Beziehungen mit den VAE nach deren Annäherung mit Israel ruhen zu lassen. „Ich habe meinen Außenminister beauftragt und gesagt, dass wir besonders die diplomatischen Beziehungen mit der Führung in Abu Dhabi einfrieren oder auch den Botschafter abziehen könnten“, sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan am Freitag in Istanbul. „Denn wir stehen an der Seite des palästinensischen Volkes“, so der türkische Staatschef.