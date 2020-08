Alkohol am Steuer: NEOS schießen sich auf SP-Dornauer ein

Innsbruck – Georg Dornauer wollte einen Schlussstrich unter die Causa ziehen. Der Sellrainer Bürgermeister und SP-Landesparteivorsitzende will das unlängst vom Landesverwaltungsgericht (LVwG) bestätigte, unbefristete Waffenverbot nicht bekämpfen, die TT berichtete. Dieses war gegen den Jäger und Jagdleiter verhängt worden, nachdem Dornauer im November des Vorjahres seinen Pkw am Flughafen Innsbruck abgestellt hatte – mit offener hinterer Seitenscheibe und geladenem Jagdgewehr (in einer Tasche) am Rücksitz. Für dieses Fehlverhalten hat sich Dornauer entschuldigt.