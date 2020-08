Putin schlägt Krisengipfel zu Iran-Waffenembargo vor

Russlands Präsident Wladimir Putin hat einen Krisengipfel angeregt, um den Konflikt über das Waffenembargo gegen den Iran zu entschärfen. An der Online-Konferenz sollten die fünf ständigen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates sowie Deutschland und der Iran teilnehmen, erklärte das Moskauer Präsidialamt am Freitag. „Die Lage eskaliert. Unbegründete Anschuldigungen werden gegen den Iran vorgebracht“.

Russland stehe weiter voll hinter dem Atomabkommen mit dem Land, das in Wien 2015 auch von Deutschland, den USA, Frankreich, Großbritannien und China unterzeichnet worden war. Die USA traten 2018 allerdings einseitig aus der Vereinbarung aus. Der Elysee-Palast teilte später mit, dass Frankreichs Präsident Emmanuel Macron offen dafür sei, an der Videokonferenz teilzunehmen.

US-Außenminister Mike Pompeo sagte am Freitag in Wien, die Vereinigten Staaten würden keinen Millimeter von ihrer Forderung abweichen. Es mache „keinen Sinn, dem weltweit größten Sponsor von Terrorismus“ zu erlauben, Waffensysteme zu kaufen, erklärte Pompeo bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Außenminister Alexander Schallenberg im Schloss Belvedere. Im ORF-Interview verteidigte Pompeo die US-Entscheidung, aus dem Atomabkommen auszusteigen: „Wir haben große Fortschritte gemacht, den Spielraum des größten staatlichen Terrorsponsors einzuengen“. Der Iran könne der Hisbollah und den Terrornetzwerken in Syrien und im Irak nicht mehr so viel Geld geben. „Wir haben die Welt sicherer gemacht und das war ein direktes Resultat der Entscheidungen des US-Präsidenten.“