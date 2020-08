Schallenberg schließt weitere Reisewarnungen nicht aus

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat weitere Coronavirus-Reisewarnungen nicht ausgeschlossen. „Es kann weitere Reisewarnungen geben“, so der Außenminister am Freitagabend in der ORF-ZiB 2, „auch für beliebte Urlaubsdestinationen.“ Zu einer möglichen Ausweitung der Reisewarnung für Spaniens Festland auf die Balearen, meinte er: „Wir beobachten die Situation und sehen neue Höchstzahlen.“