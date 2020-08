Strasser gewann Race Around Austria in Rekordzeit

Extremradsportler Christoph Strasser hat am Samstag das Race Around Austria mit Start und Ziel in St. Georgen im Attergau in neuer Rekordzeit gewonnen. Der 37-jährige Steirer benötigte für die 2.200 Kilometer mit 35.000 Höhenmetern 3 Tage 11 Stunden und 26 Minuten, das sind durchschnittlich 26,25 km/h. Damit unterbot er seine eigene Bestmarke aus dem Jahr 2014 um fast vier Stunden.