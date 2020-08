Stadtführer für Innsbruck: „Man sieht nur das, was man weiß“

Innsbruck – Im Verlagsjargon könnte man von einem echten „Longseller“ sprechen: „Innsbruck. Der Stadtführer“ von Monika Frenzel ist auf Deutsch soeben in der bereits sechsten Auflage erschienen.

Das handliche Büchlein sei von Anfang an sowohl für Gäste als auch für die Tiroler selbst konzipiert worden, meint die Autorin: „Interessierte Einheimische können viel lernen.“ Und gerade in Zeiten des „Corona-induzierten“ Heimaturlaubs liegt es im wahrsten Sinne des Wortes nahe, sich wieder einmal der eigenen Landeshauptstadt zuzuwenden – und manches vielleicht überhaupt völlig neu zu entdecken.

Mit ihrem Stadtführer will Monika Frenzel auch Einheimischen Lust auf Innsbruck machen.

Erstmals erschienen ist der Innsbruck-Stadtführer 2008, die bislang letzte Auflage datierte aus dem Jahr 2014. Eine Aktualisierung war daher laut Frenzel „hoch an der Zeit“: Nun wurden jüngste Entwicklungen im Bereich moderner Architektur – Stichwort „Haus der Musik“ – berücksichtigt, Kapitel über Ausstellungen und Museen adaptiert und etliche Daten, von Restaurant- bis Veranstaltungstipps, aktualisiert. „Das war fast mehr Arbeit, als einen neuen Führer zu schreiben“, sagt Frenzel lachend. Neue italienische und englische Ausgaben des Führers (bislang vier bzw. drei Auflagen) sollen folgen.

Warum der Führer (Tyrolia-Verlag) so gut funktioniert? Weil sie „aus der Praxis“ komme, meint Frenzel. Die studierte Kunstgeschichtlerin und Historikerin ist erfahrene Fremdenführerin (Gründerin der „Per Pedes“-Stadtführungen), am Wifi bildete sie 25 Jahre lang selbst „Austria Guides“ aus. Zentral sei: „Man muss vor Ort sein, man muss eine Stadt leben.“

Auf die Frage, was Innsbruck so besonders mache, muss Frenzel daher auch nicht lange überlegen: „Wir leben mitten in einer Ferienlandschaft, das schätzen wir manchmal zu wenig. Zugleich ist es eine Stadt mit veritabler Geschichte – etwa die einzige außerhalb Wiens mit einer Hofburg, die gleichzeitig Regierungssitz war.“ Auch die Hofkirche sei ein Denkmal „von europäischem Rang“. Dazu komme seit den 90er-Jahren hochwertige moderne Architektur.