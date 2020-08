Al-Kaida-Kämpfer töten und kreuzigen Zahnarzt im Jemen

Demnach erschossen Al-Kaida-Mitglieder den Mediziner am Samstag im Bezirk Somaa in der zentralen Provinz Al-Baida und kreuzigten seine Leiche an einer Mauer des Gesundheitszentrums, in dem er seine Praxis hatte. Die Gruppe Al-Kaida auf der Arabischen Halbinsel (Aqap), eine Unterorganisation des globalen Terrornetzwerks, veröffentlichte ein Video, das nach ihren Angaben ein „Geständnis“ des Zahnarztes enthielt. Dieser habe zugegeben, mit den Sicherheitsdiensten der Regierung zusammengearbeitet und Peilsender platziert zu haben, um von US-Drohnen abgefeuerte Raketen auf Mitglieder der Terrorgruppe zu lenken.