Peter Assmann: So schlimm ist es nicht. Allerdings verzeichneten wir zwischen Mitte März und Ende Juni in den fünf Häusern der Tiroler Landesmuseen fast keine Besucher. Zwei Monate waren die Museen geschlossen, ab Mitte Mai wieder offen. Doch es dauerte bis Ende Juni, als es mit Beginn der Goethe-Ausstellung im Ferdinandeum wieder aufwärts ging.

Assmann: In den letzten Wochen erreichten wir im Ferdinandeum etwa 80 Prozent der Besuche des Vorjahres, in der Hofkirche, unserem traditionell stärksten Besuchermagneten, waren es 50 Prozent. Es fallen auch Veranstaltungen weg, das drückt die Besucherzahlen weiter. So habe ich auch das Familienfest am Bergisel im September abgesagt. Dafür zeigen wir ab Anfang November im Tirol Panorama eine Ausstellung rund um die „GRÜSS GÖTTIN“-Installation von Künstlerin Ursula Beiler.