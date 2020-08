Mit Schreckschusspistole gefeuert: Vier Jugendliche verletzt

Beim Kirtag in Oslip (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) sind in der Nacht auf Sonntag vier Jugendliche, drei Burschen und ein Mädchen, durch Schüsse aus einer Schreckschusspistole leicht verletzt worden. Ein vermutlich alkoholisierter Einheimischer (47) hatte nach Angaben der Landespolizeidirektion gefeuert. Seine Einvernahme dauerte am Nachmittag an.