Gaspistolenschüsse auf Kirtag: Sechs Jugendliche verletzt

Beim Kirtag in Oslip (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) sind in der Nacht auf Sonntag sechs Jugendliche durch Schüsse aus einer Gaspistole verletzt worden. Zwei Mädchen waren am Abend nach Angaben der Landespolizeidirektion Burgenland noch im Spital. Zwei Verdächtige wurden ausgeforscht. Die Einvernahme eines Mannes dauerte an.