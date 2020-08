Unterstützung für Biden mehrheitlich wegen Ablehnung Trumps

Der designierte Präsidentschaftsbewerber der Demokraten, Joe Biden, zieht seinen Zuspruch einer neuen Wählerumfrage zufolge zum großen Teil aus der Unbeliebtheit des Amtsinhabers Donald Trump. 58 Prozent der Befragten, die nach eigenen Angaben am 3. November für Biden stimmen wollen, begründeten das damit, dass sie gegen Trump seien, berichteten NBC News und das „Wall Street Journal“.

Die Umfrage, die einen Tag vor dem Auftakt des Parteitags der Demokraten am Montag veröffentlicht wurde, sieht Biden mit neun Prozentpunkten Vorsprung vor seinem republikanischen Rivalen. Die Umfragen sind allerdings mit Vorsicht zu genießen. Bis zur Wahl in mehr als zwei Monaten kann noch viel passieren - außerdem ist das Wahlsystem in den USA kompliziert. Die Umfragen im Vorfeld der Wahl 2016 hatten ebenfalls nicht erwarten lassen, dass Trump als Gewinner hervorgehen wird.