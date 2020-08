Ernst Molden im Interview: „Leute freuen sich wie Kinder zu Weihnachten“

Molden: Dass Amtsträger offensichtlich nicht wussten, wie wir arbeiten, war erschreckend. Plötzlich waren wir ein illegales Gewerbe, wie die Schnapsbrenner in der Prohibition oder die Huren in einem puritanischen Land. Künstler sind nach wie vor fahrendes Volk, leben von Tag zu Tag, von Konzert zu Konzert. Es gab in meinem Umfeld Härtefälle, begnadete Musiker, die jedes Konzert brauchen, um die Miete zu zahlen – und die über Nacht vor dem Nichts standen. Nach zwei Monaten Stillstand wird’s auch bei mir eng. In dieser Situation ist offenes Unverständnis mehr als schmerzhaft. Die Politik setzt Kultur voraus – und tut die Sorgen der Szene lapidar mit „Die machen das schon“ ab. Dabei geht es nicht nur um die Künstler. Es geht um den ganzen Apparat drumherum, der nur dank Selbstausbeutung läuft. Kurz vor dem Lockdown besuchten Werner Kogler und Sigrid Maurer (beide Grüne, Anm.) kurzfristig ein Konzert von mir in der Wiener Sargfabrik. Der Veranstalter fand einen Platz für sie, sie wurden empfangen, genossen das Konzert und haben sich dafür bedankt. Ein paar Wochen später tritt Kogler auf und legt Sachen auf den Tisch, die die Grenze des Zynismus weit überschritten haben. Er hätte sagen können, dass man nicht weiß, wie ansteckend Veranstaltungen sind. Er hätte um Geduld bitten und Unterstützung in Aussicht stellen können. Aber er hat die Leute mit einem „mal schauen“ in die Kälte geschickt. Zum Glück hat unser großer Altvorderer Lukas Resetarits schnell die richtigen Worte gefunden. Den Kottan haben wir gebraucht, sonst wär’ nichts weitergegangen.